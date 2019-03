Bestuur krijgt aanbevelingen van Vlaams Bouwmeester over beter ruimtegebruik Wouter Demuynck

27 maart 2019

15u13 0 Olen Het gemeentebestuur heeft onlangs het eindrapport van de Bouwmeester Scan ontvangen. Een team van externe experten bestudeerde de ruimtelijke context van de gemeente en doet op basis daarvan enkele aanbevelingen. Een van de voorstellen is om de sluizen, kanalen en natuurgebied meer naar voren te schuiven in de identiteit van Olen.

De Bouwmeester Scan is een tool die lokale besturen helpt een beleid uit te stippelen om zo werk te maken van een duurzaam en beter ruimtegebruik. Als een van de eerste gemeenten diende Olen vorig jaar haar kandidatuur in voor de scan. Met succes, want de gemeente werd geselecteerd.

Een multidisciplinair team van externe experten boog zich in het najaar van 2018 over de ruimtelijke context van Olen. Op basis van de bevindingen heeft het team vandaag een concrete agenda van mogelijke projecten en ingrijpen klaar waarmee het het bestuur wil helpen en inspireren in de transitie naar een aangenamere, duurzamere, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving.

Een van de voorstellen van het onderzoeksteam is om de sluizen, kanalen en natuurgebied meer naar voren te schuiven in de identiteit en beleving van Olen.

Op woensdag 3 april om 20 uur licht de ontwerper het eindrapport toe in de raadzaal van het gemeentehuis. Iedereen is er welkom. Je kan de resultaten ook terugvinden op www.vlaamsbouwmeester.be (zoek op ‘resultaten bouwmeesterscan’).

Meer over Olen

politiek