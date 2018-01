Bejaarde vrouw zit dagenlang bij levenloze lichaam van zus 02u42 0 Vanderveken In dit huis, dat tot 2002 een café was, werd het lichaam van de 81-jarige Maria Boeckx gevonden. Olen In een woning in de Stationsstraat in Olen werd donderdag het levenloze lichaam van de 81-jarige Maria Boeckx gevonden. Haar drie jaar oudere zus, Emilienne of 'Jenneke' woont er samen met haar, maar is bedlegerig en niet mobiel genoeg om een ambulance te verwittigen. Het lichaam van Maria lag er vermoedelijk al een drietal dagen.

De postbode merkte donderdag op dat de brievenbus al enkele dagen niet geledigd was. De twee zussen waren normaal altijd thuis en gingen ze meermaals per dag in de brievenbus kijken. Ook hun wagen stond nog gewoon op de oprit.





De postbode vond dat vreemd en verwittigde het hoofdkantoor. Die sloegen op hun beurt alarm bij de politie. De wijkagent polste eerst bij de omliggende ziekenhuizen, maar toen bleek dat geen van de zussen daar opgenomen was, ging hij langs bij de woning. "Bij binnenkomst trof de wijkagent het stoffelijke overschot van Maria beneden in de gang aan", zegt de woordvoerder van politie Neteland. "Haar zus lag boven in bed. Zij werd overgebracht naar het ziekenhuis van Herentals met tekenen van ondervoeding", aldus de woordvoerder.





Ondertussen is haar toestand stabiel. Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. Maria onderging enkele maanden geleden wel een heupoperatie, maar waarschijnlijk heeft dat er niets mee te maken. Zeker is wel dat het om een natuurlijk overlijden gaat.





'In de Kroon'

De zussen woonden al hun hele leven in Olen en waren beiden graag gezien in het dorp. Maria heeft jarenlang gewerkt als kleuteronderwijzeres. De oudste zus, Jenneke, baatte jarenlang het café 'In De Kroon' uit. In 2002 sloot ze het café voorgoed, maar de zussen zijn altijd boven het café blijven wonen. Burgemeester Seppe Bouquillon kende de dames niet persoonlijk, maar bevestigde wel hun goede reputatie in het dorp.





Nooit getrouwd

"Heel veel mensen kenden hen", vertelt Bouquillon. "Ze zijn nooit getrouwd en hebben geen kinderen. Ze zijn altijd trouw gebleven aan elkaar. Dat is heel mooi, maar vreselijk voor degene die nu achterblijft". Of de oudste zus nog terugkeert naar de woning, is nog niet geweten. (TJW)