Band tankwagen ontploft in gezicht chauffeur 05 juni 2018

03u03 0

Op de E313 kreeg een vrachtwagen, geladen met een brandbare en giftige stof, gisterenmiddag een klapband. Toen de chauffeur zich op de dienstparking ter hoogte van Olen parkeerde om dat na te kijken, ontplofte de band in zijn gezicht. "We kregen om 13.39 uur melding van het voorval", vertelt Eddy Goossens van brandweerzone Kempen. "De man wilde uitstappen en blussen, maar kreeg bij de ontploffing fragmenten op zich. Hij werd met verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. We hebben de vrachtwagen daarna afgekoeld. Met de lading brandbare stof is er nooit enig probleem geweest." (WDH)