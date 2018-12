Bakkerij sluit voor start van wegenwerken Kristof Baelus en Wouter Demuynck

06 december 2018

17u53 0 Olen Bakkerij Van Heuckelom in Dorp 37 in Olen sluit maandag de deuren. De voorbereidingswerken van de heraanleg van de Olense dorpskern gaan namelijk begin januari van start en dat ziet uitbater Mariën Meesterbakkers niet zitten.

Waarom de bakkerij zijn deuren sluit en of dit definitief zal zijn is nog niet geheel duidelijk en de uitbater wilde ons niet te woord staan. Op een papiertje op het raam van de bakkerij volden we wel onderstaande mededeling voor hun klanten.

“Beste klant, wij willen jullie graag als trouwe klant bedanken voor alle mooie jaren. Helaas hebben wij besloten om het filiaal in Olen te sluiten vanaf 10/12/2018. We verwelkomen jullie graag in één van onze andere filialen”.