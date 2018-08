Auto knalt tegen boom en gaat over de kop 27 augustus 2018

02u38

In de nacht van zaterdag op zondag is een bestuurder zwaargewond geraakt na een crash met zijn voertuig op de Noorderwijkseweg. De man reed op de hoek met de Tramstraat tegen een boom en ging daarbij over de kop. Het voertuig belandde uiteindelijk op zijn dak tussen enkele bomen en struiken aan de Sint-Maartenstraat. Het duurde ongeveer een half uur alvorens de brandweer de man kon bevrijden. Hij werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. (WDH)