Auto in gracht door glad wegdek Wouter Demuynck

24 januari 2019

Aan Haanheuvel in Olen is donderdagochtend omstreeks 7.30 uur een wagen in de gracht beland. De baan was nog bijna volledig besneeuwd en bijgevolg was het wegdek erg glad. De bestuurder was op weg naar zijn werk, maar kwam er vanaf zonder verwondingen.