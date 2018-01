Appartement op eerste verdieping uitgebrand 26 januari 2018

03u04 0 Olen Een appartement aan de Geelseweg is gistermorgen uitgebrand. De bewoner kon tijdig vluchten, maar heeft een lichte rookintoxicatie opgelopen en is naar het ziekenhuis gebracht.

De brand ontstond rond 6.20 uur in de keuken van het appartement op de eerste verdieping. De oorzaak is nog onbekend. "Brandweerkorpsen van Herentals, Geel en Westerlo kwamen ter plaatse", vertelt majoor Carien Vercalsteren van brandweerzone Kempen. "Het vuur was vrij snel onder controle." Een appartement kon niet meer gered worden, maar voor de resterende vijf flats lijkt de schade mee te vallen. "De brand heeft geen schade aangericht in de appartementen zelf, wel is er wat rook- en waterschade. De gebouwen moeten goed verlucht worden."





Veel rook

De bewoner van het uitgebrande appartement kon zich tijdig uit de voeten maken. Hij heeft een rookintoxicatie opgelopen en is naar het ziekenhuis gevoerd. De andere bewoners kwamen er met de schrik af. "Gelukkig ben ik op tijd wakker geworden", vertelt Christophe Muyshondt, die op de tweede verdieping woont. "Ik dacht eerst dat het dak aan het instorten was, want tijdens de storm van vorige week zijn dakpannen naar beneden gevallen. Ik hoorde heel wat lawaai en rook ook iets. Ik ben toen door het raam gaan kijken en ik zag dat een ander appartement in brand stond. Ik heb de andere bewoners gewekt en ben daarna naar buiten gegaan, want de rookontwikkeling was fel. De bewoner van het uitgebrande appartement is volgens mij door het raam gesprongen."





Vermoedelijk kunnen de andere bewoners terugkeren naar hun appartement. "Wellicht wordt mijn woning niet onbewoonbaar verklaard." (WDH)