Aantal diefstallen in bedrijven en woningen daalt sterk Wouter Demuynck

19 februari 2019

16u56 0 Olen Uit recent vrijgegeven cijfers van de politiezone Neteland blijkt dat het aantal diefstallen in woningen en bedrijven spectaculair daalt. Zo waren er in 2018 de helft minder woningdiefstallen. Binnen de gemeente Olen is de daling het meest uit het oog springend.

Bij de bedrijven in Olen gaat het in 2018 om een daling van 58% effectieve diefstallen en 77% van de pogingen tot diefstallen ten opzichte van 2017. In totaal dus een daling van 64%. Bij de woningdiefstallen gaat het om een daling van 20% op de pogingen tot diefstal en 71% daling van de effectieve diefstallen. In totaal een daling van 69%.

“We mogen wel spreken van een voortreffelijk resultaat en zeer goede verbetering ten opzichte van 2017", reageert burgemeester Seppe Bouquillon (CD&V). “De oorzaken zijn natuurlijk moeilijk te achterhalen. Al zijn er aspecten die kunnen meespelen in de betere resultaten. Er waren de wegenwerken aan de Geelseweg waardoor de verbinding met autosnelweg E313 een pak moeilijker was, er was het BIN-netwerk dat meer en meer zijn nut laat zien bij de alarmering van buurten en ook ons recent opgericht Hoplr-netwerk heeft zijn steentje hierin bijgedragen.”

“Je merkt meer en meer dat mensen de sociale media gebruiken om inbraken, pogingen tot inbraak of zelfs verdachte personen of voertuigen te melden. Hierdoor is er een soort sociale controle en alarmering op gang gekomen en dat heeft blijkbaar wel zijn effect. De beste manier om inbraken te voorkomen is natuurlijk de beveiliging van je woning zelf en de dieven geen buitenkansjes te geven om snel en makkelijk binnen te geraken.”