A capellaconcert van D-Base 23 augustus 2018

02u37 0

A capellagroep D-Base brengt op vrijdag 7 september een concert in theaterzaal Het Vierde Oor. Tickets voor deze voorstelling zijn in voorverkoop te koop aan 12 euro via www.ticketgang.be of bij het onthaal van het gemeentehuis en Vrije Tijd. (WDH)