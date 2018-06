800 cannabisplanten in voormalige hondenkennel 20 juni 2018

02u27 0 Olen De politie heeft dinsdagochtend een cannabisplantage opgedoekt in de Welvaartstraat in Olen. In het pand stonden 800 cannabisplanten opgesteld.

Het waren speurders van de lokale politie Neteland die gisteren rond 10 uur tot een huiszoeking overgingen. Het pand dat ze doorzochten was een voormalige hondenkennel. "Zij troffen er een cannabisplantage aan met een capaciteit van ongeveer 800 planten. Uit de eerste vaststellingen is gebleken dat er waarschijnlijk ook al werd geoogst", vertelt Inge Delissen, woordvoerster van het parket in Turnhout. Het labo van de federale gerechtelijke politie kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. De plantage werd ontmanteld. "De planten werden vernietigd en de apparatuur in beslag genomen", aldus nog Inge Delissen. "De politie arresteerde ter plaatse vier verdachten die zich ophielden op de zolder van het pand. Het betreft vier mannen, allen dertigers. Zij zullen worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Turnhout."





(JVN)