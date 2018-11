30ste verjaardag van Kartoenale gevierd met tentoonstelling van alle hoofdwinnaars Wouter Demuynck

07 november 2018

16u23 0 Olen De Olense cartoonwedstrijd Kartoenale blaast dit jaar 30 kaarsjes uit. Bij die bijzondere verjaardag hoort een feestelijke prijsuitreiking en een overzichtstentoonstelling van de hoofdwinnaars van de voorbije 30 jaar.

De afgelopen maanden konden mensen uit de hele wereld cartoons insturen passend bij het hoofdthema van de verjaardageditie: ‘veiligheid op het werk’. Aan elk beroep of professionele bezigheid is een risico verbonden. Voor sommige beroepen zijn de risico’s al wat groter, fysiek maar ook psychisch. Het thema van de prijs van Amnesty International was dit jaar ‘recht op waardig werk’. Met deze thematiek pleitte de organisatie voor onder andere de vrije keuze in arbeid, gelijk loon voor gelijk werk en een rechtvaardige en voldoende vergoeding. Intussen beoordeelde de jury alle inzendingen - 1.281 inzendingen van 394 cartoonisten uit 55 verschillende landen - met een kritisch oog. De prijsuitreiking vindt op vrijdag 9 november plaats om 20 uur in het lokaal dienstencentrum Komie Geire (Herentalseweg 1).

Nog tot en met 31 december kunnen geïnteresseerden tijdens de openingsuren in de raadzaal van het gemeentehuis terecht voor een tentoonstelling van de geselecteerde cartoons van 2018. De winnende cartoons en vele andere inzendingen zijn eveneens gebundeld in een prachtige kleurencatalogus, die 12 euro kost en verkrijgbaar is aan het onthaal van het gemeentehuis en bij Vrije Tijd. Naar aanleiding van de feesteditie van de internationale cartoonwedstrijd kan je van 12 november tot en met 31 december in de polyvalente zaal van de bibliotheek ook een tentoonstelling gaan bekijken met een overzicht van 30 jaar Kartoenale.