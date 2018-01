120 arbeiders Vaco's leggen werk neer WOUTER DEMUYNCK

24 januari 2018

02u38 0 Olen De 120 arbeiders van Vaco's Kitchen hebben gisteren gestaakt uit onvrede met de nieuwe arbeidsvoorwaarden die de directie op tafel heeft gelegd. De directie wil onder meer de betaalde pauze van een kwartier onbetaald maken en geen toeslag meer betalen op overuren. "Het lijkt wel alsof de arbeiders de overname uit 2016 moeten meebetalen", klinkt het bij Nicole Houbrechts van ABVV. Vandaag gaan alle arbeiders wel weer aan de slag.

Vaco's Kitchen, met vestigingen in Olen en Herselt, is een producent van kant-en-klare maaltijden. Het bedrijf levert vooral aan supermarkten in Nederlands zoal Albert Heijn en Lidl. In 2016 werd het bedrijf overgenomen door sectorgenoot Culinor Food Group. De vestiging in Olen stelt zo'n 160 mensen tewerk: 120 arbeiders en 40 bedienden.





De arbeiders besloten om het werk gisteren neer te leggen nadat de directie nieuwe arbeidsvoorwaarden op tafel had gelegd. "Per dag krijgen de arbeiders twee keer vijftien minuten pauze. Die waren eerder betaald, maar de directie wil één kwartier pauze per dag onbetaald maken. Dat komt erop neer dat zij elke week een uur en een kwartier meer op het werk moeten zijn", vertelt Nicole Houbrechts, vakbondssecretaris van ABVV. "Daarnaast wil de directie de arbeidstijd op jaarbasis vastleggen, waardoor de arbeiders geen overloon meer zullen ontvangen op hun overuren, die beschouwd zullen worden als gewone werkuren. Dat betekent ook dat ze in het hoogseizoen veel zouden moeten werken en dan in het laagseizoen thuiszitten. Wat ons vooral dwarszit, is dat de directie na de overname de arbeiders vraagt om in te leveren, alsof zij de overname moeten meebetalen."





De voorstellen vielen niet in goede aarde bij de arbeiders. "We gaan zeker nog een hele dag staken", vertelt Glenn Hannes, die al vier jaar als teamleider in de keuken werkt. "Ze willen met die nieuwe voorwaarden de personeelskosten verminderen, maar per week ben ik zo wel een uur en een kwartier kwijt."





Volgens Jeffrey Goossens van ACV is de werkdruk bij Vaco's Kitchen al hoog en zal dat met de nieuwe voorwaarden enkel erger worden. "Nu zouden de arbeiders nog flexibeler moeten worden door soms 50 uur per week te komen werken. De houding van de directie is ook storend. Men heeft geprobeerd de vakbonden te vermijden en afgevaardigden onder druk te zetten zodat zij die voorstellen toch aanvaarden. Ik heb nochtans niet de indruk dat het bergaf aan het gaan is met het bedrijf, maar de directie zegt dat het moet besparen en daarvoor kloppen ze dan bij de arbeiders aan."





Gisterennamiddag stond er overleg gepland tussen de directie en de vakbonden. "Die gesprekken zijn in alle sereniteit verlopen", benadrukt HR-manager Daisy Clonen. "De staking is opgeschort, maar verder kunnen we hierover niet communiceren."





Goossens toonde zich na afloop teleurgesteld. "Het heeft niet veel opgeleverd, het water tussen de beide partijen is nog zeer diep. Er is wel afgesproken dat er een verzoeningsprocedure bij het paritair comité in Brussel zal komen. Wanneer die zal plaatsvinden is nog niet bekend."