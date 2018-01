1.000 kilometer lopen tijdens winterjogging 23 januari 2018

Na het succes van vorig jaar wordt ook dit jaar een 1.000 kilometer van Olen georganiseerd. De jogging vindt plaats op 28 januari 2018 en start om 14.00 uur. Je kan kiezen tussen afstanden van 4, 8 of 12 kilometer. Kinderen kunnen deelnemen aan de kinderjogging van 1 kilometer die om 13.30 uur start. Elke loper krijgt een leuke goodiebag en een waardebon van 6 euro bij Decathlon. Voor de eerste drie per categorie wordt een toffe prijs voorzien.





Vooraf inschrijven kost 4 euro. Wil je graag de dag zelf inschrijven? Dan kost de inschrijving 5 euro. Parking is voorzien op het shoppingpark van Olen. Van daaruit kan je te voet of met de pendelbus naar de jogging komen. Er zijn douches aanwezig ter plaatse. (WDH)