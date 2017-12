"Stan is rustiger en heeft veel bijgeleerd" JONGETJE MET AUTISME HEEFT SINDS HALF JAAR PERSOONLIJKE ASSISTENT JEF VAN NOOTEN

02u26 0 Vanderveken Sterre Andries, Stan Andries, mama Sofie Verreydt-Vennekens en Fleur Andries. Olen De zesjarige Stan Andries uit Olen heeft sinds een half jaar een persoonlijke assistent. Zij ondersteunt mee de jongen met autisme. De ouders van Stan kunnen de vrouw betalen dankzij de 42.000 euro die ze jaarlijks ontvangen van de Vlaamse overheid. Dat budget (PAB) is begin dit jaar toegekend, na vier jaar wachten. "Stan leert nu op zijn niveau veel bij. Hij zegt nu echte woorden. En hij is rustiger geworden.", zegt mama Sofie Verreydt-Vennekens.

Stan Andries heeft een zware vorm van autisme, gecombineerd met een eetstoornis, een immuunziekte en een verstandelijke beperking. Bij die combinatie is professionele hulp nodig voor de ondersteuning, maar geen enkele instelling wilde Stan opvangen. In totaal gingen de ouders langs bij twaalf schoolvervangende dagcentra in de provincies Antwerpen en Limburg, maar nergens was het jongetje welkom. Dat was hij ook niet toen de instellingen daar een convenant van 32.000 euro voor kregen van de Vlaamse overheid. Sinds begin 2017 kunnen ouders kiezen om de convenant om te zetten in een persoonlijk assistentie budget (PAB), zodat ze zelf de ondersteuning kunnen regelen. Ze ontvangen zelf het geld om het kind thuis op te vangen. Met het bedrag kunnen ze de gepaste zorg voor hun kind kopen.





"Begin 2017 kwam er een beetje geld vrij voor PAB's. We hebben een checklist ingediend bij de Regionale Prioriteitencommissie om mee te dingen naar de schrijnendste situatie. Ongelooflijk maar waar: Stan was bij de veertien kindjes die toen een PAB-budget hebben toegekend gekregen", vertelt Sofie Verreydt-Vennekens.





Stan Andries kreeg het PAB-budget toegekend op 1 maart. Twee maanden later, in mei, is Bieke begonnen als zijn persoonlijke assistent. "Zij komt halftijds en is nu een dik half jaar bezig. Dat loopt allemaal heel goed", beoordeelt mama Sofie de situatie. "We zien dat Stan in die zes maanden al een goede evolutie heeft gemaakt. Hij is veel rustiger dan vroeger en begint op zijn niveau dingen bij te leren. Vroeger was bijvoorbeeld zijn taal veel minder ontwikkeld. Hij brabbelde alleen, een soort van babytaal. Nu is hij verstaanbaarder. Hij zegt echte woorden. Meestal wel in zijn eigen leefwereld. Als je hem niet kent, kan je er nog niet veel van maken. Maar wij begrijpen wel wat hij bedoelt."





"Stan doet ook veel meer dan vroeger", gaat Sofie voort. "Vroeger was hij een kleine tornado. Hij liep heen en weer zonder eigenlijk iets te doen. De assistente kan hem de aandacht en ondersteuning op maat geven die hij nodig heeft."





Om Stan vertrouwd te maken met zijn persoonlijke assistente werd het contact stapsgewijs opgebouwd. Stan laat niet zomaar vreemde mensen toe in zijn omgeving. "In het begin kwam Bieke maar één uur. Gewoon om mee aan tafel te zitten, zonder iets te doen. Daarna hebben we dat stelselmatig opgebouwd en we hebben haar de dagstructuur aangeleerd. In het begin deden we alles nog samen. Nadien mocht ze al eens iets alleen doen, maar bleef ik nog wel in de buurt. Nu kan zij Stan volledig zelfstandig begeleiden. Ik kan zelfs het huis uit wanneer zij er is", stelt Sofie vast.





Altijd doodmoe

Bovendien heeft mama Sofie dankzij de komst van de assistente een nieuw leven gekregen. "Vroeger kon ik niks doen. Ik moest voortdurend met Stan bezig zijn. Ik was steeds doodmoe en had overal pijn. Maar ik moest blijven doorgaan. Nu kan ik eens iets voor mezelf doen. Ik wilde al heel lang terug naar school gaan. Want je bent nooit te oud om te leren. Dit jaar ben ik effectief een postgraduaat Autisme aan het volgen", zegt Sofie. "Ik heb nu ook eindelijk tijd voor de simpele dingen die iedereen van zelfsprekend vindt: naar de kapper gaan, naar de winkel gaan, ... Vroeger was dat allemaal heel moeilijk. Nu kan dat wel."





Achteraf gezien zijn de ouders blij dat zij Stan thuis kunnen opvangen en hij niet naar een instelling hoeft te gaan. "Stan heeft constant één-op-één begeleiding nodig, en ondersteuning op maat. Nu heeft hij die. Ons huis is zijn vertrouwde omgeving. Daarin kan hij dingen leren. Als we hem ergens anders naartoe zouden brengen, kent hij die omgeving en de situatie niet. Daar zou hij gaan 'flippen'. En dat daar nog andere mensen zouden zijn, is voor hem ook heel moeilijk. Nu kunnen we hem dingen aanleren in zijn eigen veilige milieu."





Veel ouders wachten

De ouders van Stan voelen erg mee met alle gezinnen die naast een PAB-budget hebben gegrepen. "Er zijn nog zoveel andere ouders die op een oplossing wachten. En de Prioriteitencommissie moet enorm dringende situaties afwijzen omdat er te weinig budget voor PAB's wordt vrijgemaakt. De wachtlijsten voor een persoonlijk assistentiebudget zijn enorm lang", wijst Sofie op een teer punt in de zorgsector. "Wij hebben geluk gehad, maar andere mensen moeten geduld oefenen. Ouders die ervan overtuigd zijn dat hun kind best thuis opgevoed kan worden, moeten hun zoon of dochter vaak noodgedwongen naar een instelling brengen. Daar bedraagt de wachttijd maar negen maanden. Een gemiddelde wachttijd van vijf jaar voor een PAB-budget is eigenlijk niet redelijk. Stel je voor dat ze een kind met kanker vijf jaar zouden laten wachten op een behandeling. Dan zou Vlaanderen toch op zijn kop staan? Waarom is er wel een recht op gezondheidszorg, maar geen recht op ondersteuning voor kinderen met een handicap? Minister Jo Vandeurzen (CD&V, in Vlaanderen bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, red.) verkondigde dat hij de wachtlijsten weg wil werken, maar heeft nog niks concreet gedaan om dat te verwezenlijken."





Ook hulp voor zusjes

De persoonlijke assistente van Stan helpt bovendien mee met de ondersteuning van de twee jongere zusjes van Stan, Sterre (4,5) en Fleur (2,5). Ook bij hen is een autisme-diagnose gesteld, weliswaar in een minder zware vorm dan bij Stan.





Stan krijgt een PAB-budget tot zijn 21ste.