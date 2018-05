"Serieus wat afgelachen in al die jaren" MYRÉSE (73) STAAT AL 35 JAAR OP DE PLANKEN BIJ HET VIERDE OOR MARLIES VAN BAEL

26 mei 2018

02u46 0 Olen Toneelgroep Het Vierde Oor bestaat 35 jaar en dat wordt dit jaar stevig gevierd. Myrése Mertens (73) staat al sinds het prille begin mee op de planken. Ze is ook de enige die op de drie verschillende locaties gespeeld heeft.

"Toen ik op mijn veertigste in Olen kwam wonen, wou ik graag iets om handen hebben", vertelt Myrése. "Chiroleiders Lu en Cis Marinus startten destijds in 1983 de toneelgroep omdat ze graag geld wilden inzamelen voor een nieuw lokaal."





De eerste drie stukken heeft Myrése niet meegespeeld, maar vanaf dan was ze er altijd bij. "Mijn kinderen waren bij de chiro en ik ging mee als kookouder. Daar heb ik de toneelgroep leren kennen en ik dacht "waarom niet?". Sindsdien ben ik lid van Het Vierde Oor en ik heb me altijd ontzettend hard geamuseerd."





Drie keer verhuisd

Myrése benadrukt dat de familie Adriaensen een dikke pluim moet krijgen voor het opzetten en uitwerken van de toneelgroep. "Zonder hen had deze groep nooit geweest wat ze nu is", zegt ze. "Maar wat hebben wij altijd gelachen, de regisseurs hadden nogal last met ons. Sommigen kenden zelfs hun tekst nog niet een dag voor de première." Toneelgroep Het Vierde Oor ontstond in het parochiecentrum in Olen-Centrum, waar nu dienstencentrum Komie Geire gevestigd is. "Het weekend van de première moesten we er altijd maar stoelen en tafels van boven naar beneden sleuren en na het weekend alles opnieuw naar boven doen", zegt ze. "Dat was niet meer haalbaar."





Aan stoppen gedacht

Daarom verhuisde Het Vierde Oor naar de zaal die eerder nog jeugdhuis De Joc was in Olen-Centrum. "Dat was maar een gewone zaal, maar Jan Adriaensen heeft er toen iets prachtigs van gemaakt. Dat was voor mij elke keer thuiskomen", zegt Myrése. "Helaas keurde de brandweer de zaal na een tijdje af."





In 1993 verhuisde Het Vierde Oor naar een hangar op domein Teunenberg in Olen.





"Onze mensen hebben daar enorm veel in geïnvesteerd", zegt huidig voorzitter Wim Vervoort.





"Deze hangar is nu een ideale plek voor ons om te spelen in zowel een grote als kleine zaal, we kunnen er vergaderen, repeteren en zoveel meer. We zijn echt enorm tevreden." Hoe Myrése het 35 jaar volhoudt? "Een hobby hou je gewoon vol, daar denk je niet bij na. Natuurlijk zijn er dagen waarop je het minder graag doet, maar ik kan het niet maken om niet te gaan repeteren. Vorig jaar dacht ik er wel aan om te stoppen maar wat doe ik dan in de wintermaanden? Drie maanden naar tv kijken en in mijn zetel zitten? Neen, laat mij dan maar repeteren en toneel spelen tot het niet meer gaat."





Deze zaterdag is iedereen welkom op de opendeurdag in Teunenberg van 12 tot 17 uur.