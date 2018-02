"Levi keek zo uit naar komst van zijn zusje" TESSA WUYTS VERWERKT VERLIES DOCHTER MET KINDERBOEK MARLIES VAN BAEL

26 februari 2018

02u29 0 Olen Tessa Wuyts verloor na zeven maanden zwangerschap haar dochtertje Charlotte. Ze schreef er een kinderboek over, gefocust op rouwverwerking bij kinderen. Nu is ze genomineerd voor de 'Boekgoud'-award.

Hoe zeg je tegen een kind dat zijn of haar zusje is overleden? Die vraag stelde Tessa Wuyts uit Olen zich toen ze twee jaar geleden na zeven maanden zwangerschap afscheid moest nemen van haar dochtertje en dit moest vertellen aan haar zoontje Levi.





"Charlotte had een zwaar genetische afwijking, jammer genoeg hebben we haar daarom moeten laten gaan", vertelt Tessa. "Ondertussen was ik opnieuw alleenstaande mama geworden met een zoontje Levi die toen 6 jaar oud was. Hij keek zo uit naar de komst van zijn zusje, maar hoe zeg je tegen een kind dat dat zusje er niet meer is?"





Ook voor ouders

Haar zoontje stelde enorm veel vragen, vragen waar Tessa geen antwoord op kon geven. "Hij had heel veel verdriet en in die periode leerde Levi in het eerste leerjaar over God. Hij kwam thuis en vroeg me: 'Mama, waar is de hemel? En kunnen we dan niet aan God vragen om Charlotte te genezen en terug te brengen?' Ik besefte dat ik niet alleen was met het probleem, dat er nog ouders zijn die aan hun kindje moeten vertellen dat de zus, broer, oma of opa gestorven is. En hoe praat je daar dan over?"





Tessa besloot om een kinderboek te maken, zowel voor kinderen maar ook voor ouders. "Ik wou iets maken wat voor ouders en kinderen die vreselijke periode draaglijker kon maken."





In het boek stuurt Charlotte een briefje uit de hemel voor haar broertje Levi. "Het verhaal is eigenlijk mijn eigen verhaal, mama en papa moeten naar het ziekenhuis want er is iets mis, daarna moeten ze aan de broer vertellen dat het kindje overleden is. De boodschap in het verhaal is dat kinderen in alles hun overleden dierbare kunnen zien: een regenboog betekent dan een kusje uit de hemel, of zie ze in een vlinder of in een mooie bloem. Ik wil ook de boodschap geven om de gevoelens van je kind serieus te nemen en het niet alleen maar te willen sussen."





Boekgoud-award

Het boek is ondertussen genomineerd voor de 'Boekgoud-award'. "Dat is een prijs die uitgereikt wordt door mijn uitgeverij Boekscout.nl", zegt Tessa. "Ik ben al genrewinnaar geworden, maar nu gaan we voor de grote prijs: een cheque van 750 euro en een promotiepakket, waarvan ik zelf nog niet weet wat dat inhoudt."





Tweede boek?

Tessa financierde haar eerste boek via crowdfunding. "Ik wil heel graag een tweede boek uitbrengen rond thema's zoals de dood of de opvoeding van een kind, omdat ik gepassioneerd ben door kinderwelzijn.", zegt ze. "Alleen ga ik dat helaas niet kunnen, dus we zullen zien wat de tijd brengt. Het prijzengeld en het promotiepakket zijn daarom erg welkom."





Stemmen kan





via www.boekgoud.nl