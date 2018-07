"Je naam staat voor altijd in onze harten" MOTORRIJDER (26) OVERLEDEN NA SLIPPARTIJ TOON VERHEIJEN

02u25 0 Olen Jan Gielis (26) is donderdagavond overleden toen hij van zijn werk naar huis reed. In de Nijverheidsstraat in Oevel moest hij volgens de eerste vaststellingen met zijn motor vol in de remmen voor een wagen die van de parking van Estée Lauder kwam. Jan kwam ten val en overleed aan zijn verwondingen. Zijn familie, vriendin en vrienden bevatten maar amper wat er gebeurd is.

Jan Gielis werkte sinds een tweetal jaren als productieoperator bij koperproducent Aurubis in Olen. Hij had donderdagavond de late shift en keerde iets voor 22 uur huiswaarts. In de Nijverheidsstraat liep het echter fout. "Volgens de eerste vaststellingen moest hij bruusk in de remmen voor een voertuig dat van de parking van Estée Lauder kwam gereden", zegt een woordvoerder van de politie Zuiderkempen. Jan ging volgens een getuige aan het slippen en kwam zwaar ten val om uiteindelijk aan zijn verwondingen te bezwijken. Een verkeerskundige zal de precieze omstandigheden moeten onderzoeken.





Vrienden en familie gingen in de loop van het weekend al bloemen leggen als stil herdenken aan wat Jan voor hen betekende.





"De moate"

Zijn vrienden schreven speciaal voor hem een pakkend afscheidswoord. "Jan, geliefd door alleman. Haalde voor iedereen het onderste uit de kan. Met jou was het altijd lachen en plezier. Nu ben je weg, maar toch nog steeds hier. Want zelfs al ben je uit het leven, je naam staat in onze harten geschreven. Een boek zo groot zal nooit bestaan om te beschrijven wat jij voor ons hebt gedaan. Met je mooie pet en een grote lach. Je was er voor ons allen, iedere dag. Een luisterend oor, een steun, een toeverlaat, maar bovenal een goede maat. Zonder jou verder gaan, is moeilijk en dat doet pijn. Er zal altijd een leegte zijn. Ooit komt er een dag, dat duurt nog wel even, maar op die dag komen we elkaar weer tegen. De moate."





Luigi op Graspop

Ook op het Facebookprofiel van Jan Gielis werden de voorbije dagen pakkende woorden achtergelaten. Met mooie of grappige foto's van Jan Gielis waaronder één in zijn pak van Luigi op het metalfestival Graspop, zijn lievelingsfestival. Tientallen lieten er pakkende woorden achter. Thomas was een van hen. "Al 26 jaar zijn wij 'matekes'. Al 26 jaar, mijn hele leven. Vanaf de kleuterschool. Dat zou nooit veranderen en zal ook nooit veranderen. Ik kan nog altijd de ontelbare keren herinneren dat ik bij u kwam spelen of jij bij mij! Alles deden we samen, Chiro, voetbal. Al die zotte dingen die we samen beleefd hebbe! Altijd stond je voor iedereen klaar, goedgezind, iedereen goeie raad geven. Zotte makker, ik zie u graag."





Het bedrijf heeft na het ongeval voor bijstand gezorgd voor de broer van Jan die er ook werkt en voor de partner van het slachtoffer. Ook zijn werkmakkers kregen bijstand. Aan de ingang van de afdeling is een rustig gedenkhoekje ingericht met een schrift waarin iets kan genoteerd worden. De uitvaartplechtigheid van Jan Gielis vindt zaterdag om 10 uur plaats bij Van Hove op de Grote Markt in Westerlo.