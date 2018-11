“Enorme schade, amper buit” Inbrekers gaan driest tekeer bij Opticom en Bingo Service Jef Van Nooten

11 november 2018

16u31 0

Dieven zijn zaterdagnacht binnen gedrongen bij twee bedrijven aan de Industrielaan in Olen. De daders hadden het gemunt op de kluiskamer van de firma Bingo Service. Ze kapten grote gaten in muren, maar maakten uiteindelijk amper buit. “De schade bedraagt vele tienduizenden euro’s, de buit amper 200 euro”, zegt zaakvoerder Dirk Nuyts.

De inbrekers hadden een duidelijk doel voor ogen: de kluiskamer van Bingo Service, een bedrijf aan de Industielaan in Olen dat speelautomaten exploiteert. Om aan de kluiskamer te geraken, deinsden de inbrekers voor niks terug. Ze gebruikten bruut geweld. Alle muren, deuren of ramen die ze op hun weg tegen kwamen, moesten er aan geloven. Ze begonnen aan hun missie door een raam in te kloppen bij de firma Opticom. “De daders hebben bij ons ingebroken om zich via ons bedrijf een weg te verschaffen naar Bingo Service”, vertelt Bart Zwijsen, zaakvoerder van Opticom. “Tijdens hun doortocht hebben ze bij ons kleinere spullen gestolen zoals laptops en de stock met werkkledij. Maar ze waren vooral geïnteresseerd in ons gereedschap: slijpschijven, boren, hamers, … Dat gereedschap hebben ze gebruikt om een groot gat te maken in de scheidingsmuur tussen ons bedrijf en Bingo Service. Het gereedschap dat ze bij ons hadden gestolen, hebben ze bij de buren achtergelaten toen ze zijn weggevlucht.”

Hoe laat de inbrekers aan hun missie zijn begonnen, staat niet vast. Mogelijk zijn ze kort na 23 uur al aan hun klus begonnen om rond 1 uur weg te vluchten. De schade die ze in die tijdspanne aangericht hebben, is immens. “Eerst maakten ze een groot gat in de muur, maar ook binnen in ons bedrijf werd enorm veel schade aangebracht”, vertelt Dirk Nuyts van Bingo Service. “Er sneuvelden niet alleen muren, maar ook deuren en ramen werden kapot geslagen, of open geboord of geslepen. De buit is twee keer niks. Ze stalen maximum 200 euro. Maar de schade loopt op tot in de vele tienduizenden euro’s.”

De daders moesten zich dus uiteindelijk tevreden stellen met een beperkte buit. Het geld in de kluiskamer konden ze niet buit maken. “Ze hebben de kluis volledig vernield. Maar in de kluiskamer is een sensor. Het is die sensor die het alarm in werking heeft gesteld”, aldus nog Dirk Nuyts. “De meeste sensoren hebben kunnen ontwijken. Maar op de sensor in de kluiskamer hadden ze niet gerekend.”

Dirk Nuyts kreeg meteen melding dat de sensor in de kluiskamer was afgegaan. Hij snelde ter plaatse. “Wellicht waren ze nog ter plaatse toen ik arriveerde, maar ik had niet veel zin om binnen te gaan. Ik vertrouwde het niet. Zeker toen ik bij Opticom zag dat het raam was ingeslagen, wist ik dat het serieus was. Ik ben buiten blijven staan en heb gewacht op Securitas en de politie. Toen we samen binnen gingen, was er van de daders geen spoor meer. Of we extra beveiligingsmaatregelen gaan nemen? We gaan extra alarmsensoren plaatsen. Maar inbrekers die zo’n bruut geweld gebruiken, zijn moeilijk buiten te houden.”

De politie ging zondagvoormiddag ter plaatse voor een sporenonderzoek. De daders zijn voorlopig spoorloos.