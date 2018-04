"Al wekenlang geen warme maaltijd" OUDE KEUKENS SOCIALE WONINGEN WORDEN VERVANGEN MAAR... MARLIES VAN BAEL

18 april 2018

02u35 0 Olen Nadia Bens uit Witgoor in Sint-Jozef-Olen zit al weken zonder keuken. De sociale huisvestingsmaatschappij Heibloem plaatst nieuwe keukens in 71 woningen, maar de bewoners zijn na enkele weken het wachten beu.

Nadia Bens en haar vierjarig dochtertje moeten het sinds begin deze maand redden zonder keuken. De sociale huisvestingsmaatschappij Heibloem plaatst maar liefst 71 nieuwe keukens in hun verschillende woningen in Witgoor in Sint-Jozef-Olen. "We zijn begonnen met een grondige renovatie in het keukengedeelte, want de vorige keukens waren enorm verouderd. Het zijn dan ook al woningen van 1985", zegt directrice Ilse Vanhoof van Heibloem. "Gezien we ook de plaats waar de keuken komt opnieuw laten bezetten en de leidingen en elektriciteit laten controleren en verbeteren, neemt dit wat tijd in beslag."





Bewoonster Nadia Bens is niet te spreken over de manier waarop de huisvestingsmaatschappij de zaken aanpakt. Zij zit immers al weken zonder keuken. "Ik koop nu vaak koude schotels, we eten boterhammen of we gaan naar de frituur. Maar met een kind van vier is dit toch niet leefbaar? Ik zorg er wel voor dat ze haar groenten en vitaminen binnen krijgt, maar we moeten altijd hetzelfde eten. Iets koken of zelfs opwarmen, lukt niet."





Op haar bureau in de woonkamer heeft Nadia haar keukengerief staan. "Ik probeer nu ook altijd zo snel mogelijk af te wassen, want anders stinkt de woonkamer", zegt ze. "Dan moet ik boven een emmer met water gaan halen en afwassen op mijn eettafel." Bij Nadia zijn de leidingen al heraanlegd. "De loodgieter is al langs geweest, maar ik hoop ook mijn keuken snel te zien verschijnen. Ik weet ook helemaal niet op welke dag ze komen, die mensen die de keuken plaatsen rijden hier maar af en aan. Ook de buren zijn niet tevreden met de gang van zaken, zij wachten ook nog altijd op hun keuken."





Elektrisch kookvuur

Nochtans biedt de huisvestingsmaatschappij ter compensatie elektrische kookvuurtjes aan. "We willen hen alle comfort bieden en hen zo weinig mogelijk overlast bezorgen", zegt Ilse Vanhoof. Volgens haar zitten de werken goed op schema. "De werken lopen goed en de planning wordt nauwgezet opgevolgd. We zitten nu in de laatste fase, dus er moeten nu nog enkele keukens geplaatst worden. Begin mei zal iedereen over een spiksplinternieuwe keuken beschikken. Dit is een grondige renovatie, omdat we intussen ook alle loodgieterij en elektriciteit willen nakijken en in orde brengen. De bewoners hoeven niets te doen en krijgen een nieuwe keuken. We wilden hen ook niet laten verhuizen, maar willen hen wel het nodige comfort bieden. De renovatie zal snel afgerond zijn."