OCMW neemt eerste liftbus op CNG in gebruik Toon Verheijen

29 november 2018

20u22 0 Het OCMW van Brasschaat heeft donderdag de sleutels gekregen van hun nieuwe Handicar. Het gaat om een liftbus die rijdt op aardgas. De wagen zal gebruikt worden door de Minder Mobielen Centrale.

De gemeente Brasschaat is al langer bezig met het groener maken van het gemeentelijk wagenpark. Na enkele elektrische wagens is nu ook een wagen op CNG in gebruik genomen. Distributienetbeheerder Eandis stapte mee in het project. “We willen hiermee als gemeente mee helpen aan het probleem van energieverspilling, CO2-uitstoot en de opwarming van de aarde”, zeggen burgemeester Philip Cools (N-VA) en OCMW-voorzitter Bart Brughmans (CD&V). “Onze drie dienstencentra hebben elk een minibus die geschikt is voor rolstoelgebruikers. Ook die willen we op termijn allemaal vervangen door milieuvriendelijke exemplaren. “

Deze nieuwe bus zal gebruikt worden door de Minder Mobielen Centrale en vervangt het oude exemplaar dat ondertussen meer dan 300.000 kilometer op de teller had staan. De Handicar zal vooral ingezet worden voor het vervoer van rolstoelgebruikers omdat er ook een speciale lift in voorzien is.

Rijden op aardgas heeft volgens Eandis alleen maar voordelen. Het zorgt voor 95 procent minder uitstoot van fijn stof en de helft minder stikstofoxiden. Er wordt ook tot dertig procent minder CO2 uitgestoten. Wagens op aardgas zijn ook veertig tot zestig procent zuiniger. Er is ook minder slijtage aan de motor en de verkoopprijs is vergelijkbaar met klassieke benzine- of dieselmotoren.