Nu al drukte op snelwegen richting kust: “Ook wie morgen naar zee gaat, moet opnieuw rekening houden met files”

Goed weer en een verlengd weekend in het vooruitzicht: dan is het altijd druk op de Vlaamse snelwegen. Vooral richting de kust verloopt het verkeer vandaag moeizaam. Op de E40 tussen Brussel en Oostende zijn er al de hele dag filegolven. “Het prachtige weer maakt dat veel mensen er weer opuit trekken, en dan heeft vooral de kust heel veel aantrekkingskracht.”

Eerder op de dag veroorzaakte een ongeval in Beernem al veel hinder op de E40 richting de kust. In de namiddag gebeurde ook een ongeval in Wetteren. Op de Antwerpse Ring is de situatie niet veel beter. Ook daar verlies je door de drukte bijna drie kwartier richting Gent. En op de E313 naar Antwerpen is het aanschuiven vanaf Ranst. Het Vlaams Verkeerscentrum telt al de hele namiddag zo’n 60 kilometer file in heel Vlaanderen. Dat is relatief veel op dit moment van de dag.

“Niet zo uitzonderlijk”

Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum ziet twee belangrijke redenen voor de drukte. “Het is al de hele dag pittig op de Vlaamse snelwegen. Dat moeten we volledig op het conto van het mooie weer schrijven.” Bij het Vlaams Verkeerscentrum merken ze dat veel mensen richting kust en andere recreatieve plekken trekken. Daarnaast speelt ook het einde van het bouwverlof mee. “Het bouwverlof is voorbij en dan zien we elk jaar dat de drukte op de snelwegen opeens weer toeneemt.”

Wat we vandaag zien op de snelwegen, komt overeen met het patroon dat we elk jaar in de zomer zien op dagen met mooi weer Peter Bruyninckx, Vlaams Verkeerscentrum

Eigenlijk is de situatie niet zo uitzonderlijk. “Ook in de zomermaanden kan je wel eens te maken krijgen met stevige files”, aldus Bruyninckx. “Op dagen met mooi weer hebben we overdag altijd file. Wat we vandaag zien op de snelwegen, komt overeen met het patroon dat we elk jaar in de zomer zien op dagen met mooi weer.” Dat wil zeggen dat de ochtendspits rustig verloopt, maar dat het verkeer wat later op de dag op gang komt. “Mensen hebben vakantie en moeten niet gaan werken. Ze slapen even uit en na het ontbijt vertrekken ze, heel vaak richting kust”, vertelt Bruyninckx. Voor de avondspits ligt dat anders, want al die mensen moeten dan ook weer naar huis. “Dan heb je in de zomer de combinatie van woon-werkverkeer en een heel pak dagjesmensen. Dat verklaart waarom de avondspits toch best wel eens pittig kan zijn op dagen met mooi weer.”

Ook vrijdag druk

Wat betekent dat voor het verkeer op vrijdag, wanneer het verlengd weekend begint? Bruyninckx verwacht een beetje dezelfde situatie als vandaag, omdat men ook morgen zeer mooi weer voorspelt. “Als je van plan bent om naar zee te gaan, moet je er rekening mee houden dat je niet alleen bent.” Het gaat dan vooral om accordeonfiles, maar als in die drukte een incident gebeurd, kan de wachttijd snel oplopen, net zoals vandaag. “We verwachten voor morgen eigenlijk opnieuw het patroon van een rustige ochtendspits, maar in de loop van de voormiddag weer meer drukte en mogelijk een stevige avondspits”, besluit Bruyninckx.

