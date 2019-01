Zwerfvuiljagers krijgen bolderkarren van stadspersoneel Claudia Van den Houte

25 januari 2019

15u50 0 Ninove Het personeel van de stad Ninove heeft zes bolderkarren geschonken aan de Ninoofse zwerfvuiljagers.

De medewerkers van de stad en het OCMW hielden op 21 december na de werkuren een kerstfeestje waarbij ze pannenkoeken en chocolademelk kregen voorgeschoteld in ruil voor een vrije bijdrage. Dat leverde samen 449,89 euro op. Met dat bedrag werden zes bolderkarren gekocht voor de Ninoofse zwerfvuiljagers. Zij trekken regelmatig op pad om zwerfvuil op te ruimen in Ninove.

“We zullen de karretjes zeker kunnen gebruiken”, aldus Kris De Wit van de zwerfvuiljagers. “Om een idee te geven: deze maand hebben we al 102 zakken met zwerfvuil gevuld.” De stad is de zwerfvuiljagers zeer dankbaar. Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) noemde hun werking complementair met het opruimen door de stadsdiensten. “Deze karretjes zullen jullie comfort geven bij het opruimen van zwerfvuil”, aldus De Jonge. “Het is ons doel om zwerfvuil nog kordater aan te pakken. Vorig jaar waren er 259 vaststellingen, die resulteerden in 35 GAS-boetes.”

“We plannen om nieuwe camera’s aan te kopen, waaronder ook kleine, mobiele camera’s om in te zetten op zwerfvuil”, zegt schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel (Samen/Groen).