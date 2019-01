Zware straf voor bestuurder met 2,5 promille die meerdere voertuigen aanreed Koen Baten

17u24 0 Ninove Willy V.H. uit Ninove verscheen donderdagmiddag voor de politierechter in Aalst, nadat hij in dronken toestand met zijn voertuig drie andere wagens had aangereden. De man was onder invloed en had 2,5 promille alcohol in zijn bloed, toen hij de spiegel van een tegenligger afreed. Nadien botste de man nog tegen twee andere geparkeerde voertuigen en reed hij daarna verder.

“Wat deze feiten nog hallucinant maakt, is dat de man bekende dat hij vaak drinkt als hij zich niet goed in zijn vel voelt. Hij werd ook al eerder veroordeeld voor gelijkaardige feiten, dus ik stel me toch vragen bij de rijgeschiktheid", aldus het openbaar ministerie. Politierechter Peter D’hondt raadde de man aan in de toekomst niet meer achter het stuur te kruipen als hij zoveel had gedronken. Het ongeval en het dronken sturen leverde de man een boete op van 3.600 euro en zes maanden rijverbod. Bovendien moet hij alle examens opnieuw afleggen alvorens hij weer achter het stuur mag kruipen.