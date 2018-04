Zoveel mogelijk aardappelen schillen in een minuut JETTIE PALLETTIE HOUDT 'VLAAMS KAMPIOENSCHAP PATATTEN SCHILLEN' CLAUDIA VAN DEN HOUTE

17 april 2018

02u40 0 Ninove Zangeres Jettie Pallettie houdt naar aanleiding van haar 10-jarig jubileum, dat ze in Ninove viert, het 'Vlaams kampioenschap Patatten Schillen'. Om deel te nemen, moet je een filmpje insturen waarin je in één minuut zoveel mogelijk aardappelen schilt.

Jettie Pallettie is een Nederlandse zangeres - haar echte naam is Jet Westerhuis - die veel optreedt in Vlaanderen. Ook in onze streek staat ze regelmatig op het podium. Haar jubileumconcert '10 jaar Jettie Pallettie' viert ze in Ninove, in de hal van Cloë langs de Merellaan op zaterdag 28 april. Het is naar aanleiding van dat jubileum dat de zangeres het 'Vlaams kampioenschap Patatten Schillen' organiseert. "Omdat mijn nieuwe cd 'Pinten & Patatten' heet, wou ik iets doen rond aardappelen", vertelt Jettie Pallettie. "Zo ontstond het idee om een Vlaams kampioenschap Patatten Schillen te houden. De bedoeling is om binnen de minuut zoveel mogelijk aardappelen te schillen met een dunschiller. Iedereen kan meedoen: je stuurt een filmpje waarin je je aardappelkunsten laat zien naar mijn Facebookpagina of naar info@jp-productions.nl. Dat kan tot 25 april. Ik bekijk alle filmpjes en zal die allemaal achter elkaar monteren en tonen tijdens mijn show in Ninove. Ik weet voor de show dus al wie er gewonnen heeft. De winnaar of winnares mag tien mensen meebrengen naar het concert, waar de prijzen worden uitgereikt: een oorkonde van 'De Gouden Patat' en een exemplaar van mijn nieuwe cd, die ik na het kampioenschap voorstel. Niet alleen de beste, maar ook de origineelste schiller of schilster valt in de prijzen."





Enkele zangers, zoals Willy Sommers, Yves Segers en Filip D'Haeze van Swoop gaven al het goede voorbeeld in een filmpje. Willy Sommers kon 2,5 aardappelen schillen in één minuut, Yves Segers drie. "Voor Willy was het de eerste keer dat hij zelf patatten heeft geschild. Ik heb hem moeten uitleggen hoe zo'n dunschiller werkt, hilarisch", aldus Pallettie. De zangeres heeft zelf Ninove als locatie voor haar jubileumconcert uitgekozen. "Ik vond de hal van Cloë een leuke locatie. Ik heb er al opgetreden tijdens 'Ninove Danst' en het leek mij een goede locatie voor mijn show. Ik heb al enkele keren opgetreden in de regio van Ninove en Aalst, en weet intussen dat hier veel carnavalisten zijn. Twee jaar geleden heb ik een show gegeven in het Witte Paard in West-Vlaanderen en nu wou ik mijn concert in Oost-Vlaanderen houden. Oost-Vlamingen zijn echte feestbeesten. Ik ben gek op Vlaanderen: het is hier gezellig en ik krijg er altijd een warm welkom." Het jubileumconcert van Jettie Pallettie, met gastartiesten Yves Segers, Willy Sommers, Filip D'Haeze, Dimitri Vantomme en De Deurzakkers, start zaterdag 28 april om 20 uur. De laatste tickets zijn te bestellen via info@jp-productions.nl.