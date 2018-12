Zonen starten benefiet op voor ouders die huis verloren na zware brand Koen Baten

13 december 2018

12u56 4 Ninove Op 22 november verloren Annie De Leener (60) en Willy Janssens (64) hun woning door een zware brand in de Rendestede in Denderwindeke. Hun woning was nog maar negen jaar oud, maar is volledig verwoest en moet waarschijnlijk worden afgebroken. Ook heel wat meubels zijn vernield, en daarom willen de kinderen hun ouders verrassen door met kerst een leuke som geld te kunnen afgeven.

Annie en Willy worden momenteel opgevangen bij David, hun andere zoon die even verderop woont. Uit de woning kon het koppel nog enkele kleren recupereren, maar de brand richtte verder heel wat schade aan. Het vuur ontstond aan de elektriciteitskast en in een mum van een tijd sloegen de vlammen door het dak via de garage. Het koppel was aanwezig tijdens de brand. Willy was aan het slapen, maar kon tijdig worden gewekt door zijn vrouw; waardoor ze nog op tijd de woning konden verlaten. Ook de hond kon worden gered uit de brand.

Michael en David, de twee zonen, besloten al snel om hun ouders te helpen en kregen hierbij de hulp van hun partners Michael Van Keer en Jana Verbueken. “Zij zijn zeer zwaar getroffen. Zij hebben hard voor dit huis gewerkt om te kunnen genieten van hun pensioen en dan gebeurt er zoiets", klinkt het. “Zij hebben hier heel veel geld in gestoken en het is bijzonder pijnlijk dat zij nu met deze feiten worden geconfronteerd, daarom willen we hen helpen”, zegt schoondochter Jana.

Crowdfunding

Zij startte op haar Facebookpagina onmiddellijk een crowdfunding op die ondertussen al meer dan 600 euro opbracht. “Wij weten dat het niet evident is en alle beetjes helpen. Het gaat echter ontzettend snel en het raakt ons dat mensen zo graag willen helpen", klinkt het. Naast het geld dat ze inzamelen zijn er ook al heel wat personen die contact hebben opgenomen om meubels en andere zaken te schenken die ze niet meer nodig hebben. “Dit is ook zeker welkom, maar ze moeten wel nog even bij de eigenaars zelf blijven tot Annie en Willy opnieuw opgestart zijn", klinkt het.

De zonen zijn verrast door de vele hulp die ze krijgen en zijn heel dankbaar. “Het moet een verrassing blijven voor onze ouders. De bedoeling is dat we met kerstavond een mooie enveloppe kunnen afgeven voor hen. Ze zullen hierdoor zeker emotioneel worden, maar wij kunnen gewoon niet anders dan hen helpen", klinkt het.

Met Annie en Willy is het ondertussen beter. “Het blijft natuurlijk soms nog moeilijk voor hen, maar ze zijn wel blij dat ze ongedeerd zijn. De steun en boodschappen die ze krijgen, doen ook heel veel deugd. Ze komen hier wel door, maar het is hoe dan ook een zware slag", klinkt het. Wie Annie en Willy wil helpen kan dit doen via de Facebookpagina van Jana, door geld te doneren en om het gezin te steunen via https://www.facebook.com/jana.verbueken.