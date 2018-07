Zomerkermis start dagje vroeger 17 juli 2018

De zomerkermis, in het centrum van Ninove, opent de attracties dit jaar op donderdag 19 juli. Dat is een dagje vroeger dan in de voorbije jaren.





Die aanpassing komt er op vraag van de foorkramers zelf. Door de wielerwedstrijd 'Grote Prijs Beeckman-Decaluwé' kon de opbouw dit jaar niet op donderdag gebeuren, maar wel op woensdag. En aangezien de foorkramers een dag vroeger moeten opstellen, opent ook de kermis een dag vroeger. Dat levert een extra kermisdag op, want de 35 attracties blijven staan tot en met dinsdag 24 juli. De kermis wordt opgesteld op de Graanmarkt, het Twijnsterplein, en de Oude Kaai. Er zullen onder meer eendjes- en schietkramen zijn, net als kindermolens en paardjes. Ook de grote attracties, zoals de Polyp en de Dragon-achtbaan of het spookhuis, zullen weer van de partij zijn. Op maandag 23 juli komen er bovendien opnieuw prinsessen langs op de kermis. Zij zullen met de kinderen op de foto gaan en enkele attracties proberen. (CVHN)