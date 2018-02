Zomereik moet ontmoetingsplaats aan Dender creëren 07 februari 2018

02u40 0 Ninove De stad heeft een grote zomereik aangeplant aan voetgangersbrug 't Oeversteksken. Het is de bedoeling om met het aanplanten van de boom een ontmoetingsplaats te creëren.

De ontmoetingsboom is een idee van Ninovieter Ishaak Testelmans, die het stadsbestuur de vraag had gesteld om zo'n boom aan te planten.





"Er komen alsmaar meer appartementen bij in de stad en ik vond zo'n ontmoetingsboom wel leuk om mensen naar buiten te krijgen", vertelt Ishaak. "Je kan er rouwen, tot rust komen, nieuwe mensen ontmoeten en meer."





Groenzone

De boom kreeg een plaatsje in de groenzone tussen de parking van het Heilige Harten langs de Onderwijslaan en de Dender. "We waren al van plan om van deze plek een ligweide, een picknickruimte en bloemenweide te maken, met een verbinding naar het speelbos", vertelt schepen Wouter Vande Winkel (Samen/Groen). "De suggestie van Ishaak sluit mooi aan bij de plannen van het stadsbestuur. De stad groeit en er is een nood aan ontmoetingsruimte." (CVHN)