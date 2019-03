Zo’n 6.000 toeschouwers zien Stybar als eerste over de eindmeet gaan in nieuwe aankomstzone Ninove-centrum Claudia Van den Houte

02 maart 2019

18u37 0 Ninove De nieuwe aankomstplaats van de Omloop in het stadscentrum van Ninove lokte zaterdag heel wat toeschouwers. De Ninoofse politie schat het aantal rond de 6.000.

Het was de eerste keer dat de Omloop aankwam op de Onderwijslaan, in het stadscentrum van Ninove. Vorig jaar kwam de Omloop voor het eerst naar Ninove en lag de finish op de Halsesteenweg in Meerbeke. De laatste zestig kilometer van het parcours waren nagenoeg identiek als dat van de oude Ronde van Vlaanderen, die tot 2011 in Meerbeke finishte. Door plaatstekort en om praktische redenen verhuisde de aankomst dit jaar. Nu is de Onderwijslaan normaal nog tot 2022 de aankomstplaats van de Omloop.

“Het is een mooie aankomst, al was de aankomst in Meerbeke wel legendarisch”, vertelt Emile Wambacq uit Ternat, die samen met zijn vrouw Gina Rousseau en een bevriend koppel naar de aankomst in Ninove kwam. “We gaan naar veel wielerwedstrijden kijken. Zo zijn we vroeger ook nog naar het na-Tourcriterium hier in Ninove geweest”, aldus Gina. “Wat goed is bij deze nieuwe aankomstzone van de Omloop, is dat er drankgelegenheid vlakbij het podium en de aankomst is voor iedereen. Het wordt niet allemaal ingepalmd door de vip.”

Bij het Ninoofse Omloop Finish Team reageert men tevreden: “Ons opzet om een heel mooie aankomstzone te creëren met veel volk is geslaagd”, zegt Geo De Cleer. “Er is meer beleving geweest in vergelijking met vorig jaar. Zo was er bijvoorbeeld meer beweging rond de ploegbussen. Er zijn weinig problemen geweest. Het weer kon een beetje beter, maar we zijn tevreden. Volgend jaar gaan we er opnieuw voor en gaan we de aankomst nóg mooier en nóg beter uitwerken.”

De winnaar van de Omloop werd Zdenek Stybar. Greg Van Avermaet behaalde de tweede plaats, Tim Wellens werd derde.

