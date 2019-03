Zitdag over Groeipakket, het nieuwe kinderbijslag Claudia Van den Houte

06 maart 2019

18u43 0 Ninove Ouders in Ninove met vragen over het Groeipakket, de nieuwe naam voor de Vlaamse kinderbijslag, kunnen die voortaan stellen tijdens een zitdag.

Elk kind dat in Vlaanderen woont krijgt sinds 1 januari een ‘Groeipakket’. In dat pakket zitten de gezinsbijslagen en andere financiële tegemoetkomingen op maat van elk kind. Wie zich afvraagt wat er nu allemaal verandert, hoe je het Groeipakket aanvraagt, hoe je kan berekenen waar je recht op hebt of andere vragen heeft, kan zijn of haar vragen stellen op een zitdag. FONS, de Vlaamse uitbetaler van het Groeipakket, houdt vanaf 11 maart twee keer een halve dag per maand zitdag in Ninove rond de gezinsbijslagen: elke tweede maandag van de maand van 9 uur tot 12 uur in het consultatiebureau van Kind&Gezin, Aalstersesteenweg 39B, en elke vierde donderdag van de maand van 16 uur tot 19 uur bij de dienst Sociale Zaken, Bevrijdingslaan 7 (gelijkvloers, eerste bureel links).