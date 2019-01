Zeven rode brievenbussen verdwijnen in Ninove Claudia Van den Houte

21 januari 2019

12u43 0 Ninove Bpost schrapt zeven rode brievenbussen in Ninove en deelgemeenten Okegem, Nederhasselt, Denderwindeke, Meerbeke en Aspelare.

Bpost zal de komende maanden het aantal rode brievenbussen terugschroeven. Ze doet dat omdat er steeds minder brieven worden gepost. In (Groot-)Ninove gaat het om de rode brievenbussen op de Aalstersesteenweg 485 in Okegem, in de Beekstraat 6A in Nederhasselt, Boterdael 22 in Denderwindeke, op de Edingsesteenweg 222 in Denderwindeke, Preulegem 133 in Ninove, Brusselsesteenweg 206 in Meerbeke en de Cyriel Prieelstraat 130 in Aspelare.

Negentig procent van de klanten van bpost zal over een rode brievenbus blijven beschikken binnen een straal van 500 meter in een stedelijke omgeving en 1.500 meter in een landelijke omgeving. Tegen eind maart zullen alle bussen verwijderd zijn.

Er blijven wel nog 28 rode brievenbussen behouden in (Groot-)Ninove, waarvan tien in Ninove zelf, drie in Appelterre-Eichem, drie in Meerbeke, twee in Denderwindeke, twee in Nederhasselt, twee in Outer, één in Lieferinge, één in Okegem, één in Voorde, één in Pollare, één in Aspelare en één in Neigem.