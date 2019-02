Zestigtal geïnteresseerden voor oprichting BIN wijk Hof Ter Duyst Claudia Van den Houte

13 februari 2019

15u20 0 Ninove Het eerste infomoment voor de oprichting van een buurtinformatienetwerk (BIN) voor wijk Hof Ter Duyst in Ninove lokte heel wat geïnteresseerden.

Zo’n zestig inwoners waren aanwezig op het infomoment dat de stad Ninove organiseerde in samenwerking met het buurtcomité Ter Duyst in het lokaal van KSA Sint-Goedele in de Lindendreef. Daar werden ze - zeer uitgebreid - geïnformeerd over wat een BIN precies is en hoe de werking ervan verloopt. Een BIN is een samenwerkingsverband tussen de lokale overheid, de politie en de inwoners uit een bepaalde buurt waarbij informatie-uitwisseling centraal staat. Die uitwisseling van informatie moet voor meer sociale controle zorgen en het veiligheidsgevoel vergroten.

Na het infomoment konden geïnteresseerde inwoners zich inschrijven. Als er genoeg interesse blijkt te zijn om een BIN op te richten, zal de stad een dossier opstarten. Er zijn momenteel al acht buurtinformatienetwerken in Ninove.