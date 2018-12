Zesdejaars Sint-Aloysiuscollege halen 1208,72 euro op voor Warmste Week met kaarsenverkoop Claudia Van den Houte

20 december 2018

13u02 0 Ninove De zesdejaars van het Sint-Aloysiuscollege in Ninove hebben een kaarsenverkoop georganiseerd naar aanleiding van de Warmste Week.

De opbrengst van de kaarsenverkoop gaat naar de vzw Pinocchio. “Die vzw helpt mensen met brandwonden. Ze organiseren kampen, maar ook kleine dingetjes zoals een knuffel na de operatie. We kozen voor vzw Pinocchio omdat een meisje uit ons jaar daar veel aan heeft gehad. Michelle heeft een brandend gordijn over zich gekregen op driejarige leeftijd en draagt daar nu nog steeds de gevolgen van”, klinkt het.

“Met onze actie hebben wij maar liefst 1.208,72 euro opgehaald en daar zijn we best fier op.” De leerlingen gingen naar provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke om hun actie toe te lichten en de presentatoren een hart onder de riem te steken.