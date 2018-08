Zes Vlaamse films in openlucht Claudia Van den Houte

07 augustus 2018

18u17 0 Ninove Op zes plaatsen in Ninove zijn er deze maand films te zien in openlucht. De dienst cultuur toont in samenwerking met een lokale partner of vereniging telkens een Vlaamse film op een andere locatie.

In totaal zijn er zes films te bekijken in openlucht. De openingsfilm, op vrijdag 17 augustus, is 'Le fidèle' van regisseur Michael R. Roskam en tegelijk de meeste recente film van de Vlaamse Hollywoodacteur Matthias Schoenaerts. Hij is te zien in het 'Pastorijbos' op het Dorp in Appelterre.

Daarna volgen de films ‘Façades’, ‘Cargo’, ‘Rosie en Moussa’ of ’Verborgen verlangen’, respectievelijk op zaterdag 18 augustus aan Hof ter Beke in Nederhasselt, op zondag 19 augustus op het plein voor de begraafplaats in Denderwindeke op vrijdag 24 augustus in deZiekhuizenstraat/Kerkhofstraat in Outer en op zaterdag 25 augustus in de Proost shoes & fashion, Halsesteenweg 350 in Neigem.

De openluchtcinema wordt afgesloten in de stationsomgeving van Ninove, die als decor dient voor de grootsteedse undergroundcultuur die Adil El Arbi en Bilall Fallah in de film ‘Patser’ portretteren. Afspraak in de Astridlaan. Alle films beginnen om 21 uur en zijn gratis.