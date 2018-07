Zelfbouwmarkt lanceert Europese webshop 12 juli 2018

Zelfbouwmarkt Ninove heeft een Europese webshop gelanceerd met bijna 3.000 artikelen, een investering van meer dan 480.000 euro. De webshop wordt elke dag uitgebreid om te groeien naar 20.000 producten, die bijna allemaal ook op stock zijn.





Het logistiek verdeelcentrum van de webshop komt in het industrieparkt IZ2 (Nederwijk-Oost) van Ninove. Via de nieuwe webshop geeft het bedrijf ook de kans aan klanten uit Nederland, Frankrijk en Luxemburg om interieurproducten voor hun (ver)bouwproject te kunnen aanschaffen. De nieuwe webshop is van bij de start naast in het Nederlands ook volledig in het Frans beschikbaar. Wanneer je als klant online bestelt voor 16 uur, kan je de dag erna vanaf 12 uur al afhalen op één punt. Levering aan huis tegen betaling kan ook bij de meeste producten. Zelfbouwmarkt wil op termijn gans Europa kunnen beleveren vanuit Ninove.





Daarom kijken de eigenaars uit om een plaats te kunnen krijgen op het nieuwe industriepark Doorn Noord, zodat alle activiteiten en tewerkstelling in Ninove zouden kunnen blijven. (CVHN)