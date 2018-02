Wortelverbranding afsluiter van mooi carnaval 21 februari 2018

Carnaval Ninove werd gisteren afgesloten met de wortelverbranding op de Denderkaai. Dat was weer een emotioneel moment voor heel wat carnavalisten die de nacht hadden doorgevierd. Prins Chena blikt terug op een mooi carnaval. "Dit is onbeschrijfelijk. Je beleeft carnaval op een andere manier. Samen met het volk dat achter mij stond heb ik er echt van genoten. Prins ben je voor je leven", aldus Chena. Ze was de derde vrouwelijke prins in 58 jaar tijd. "De vrouwelijke carnavalisten waren heel tevreden, maar ik had ook de mannen mee. Hopelijk duurt het weer niet zolang voor er terug een vrouwelijke prins is." Dat de carnavalisten massaal achter hun prins stonden, bleek gisteren nogmaals op de wortelverbranding, waar ze werd bejubeld. "Dat jullie met zoveel zijn, betekent dat jullie zich geamuseerd hebben. Merci voor de mooie carnaval. Jullie blijven in mijn hart", sprak prins Chena tot hen. Ook burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) was tevreden: "Het was een prachtige carnaval. Hij is zo goed al incidentloos verlopen, de carnavalisten hebben zich erg geamuseerd en we hadden geluk met het weer, na twee jaar na elkaar regen te hebben gehad. Ikzelf heb er ook enorm van genoten." Carnavalsgroep 'Van 't Alverdrau Donker', die de wortel had gemaakt, kondigde aan dat 'Stinkend Raujk' de volgende wortel zal maken. (CVHN)