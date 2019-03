Workshops als voorbereiding voor dansketting tijdens ‘Dag van de Dans’ Claudia Van den Houte

18 maart 2019

18u05 0 Ninove De stad Ninove organiseert workshops als voorbereiding voor wie wil meedoen met de dansketting tijdens de ‘Dag van de dans’.

Ninove is één van de steden die opnieuw deelneemt aan de Dag van de Dans op zaterdag 27 april. Ook dit jaar wordt er één lange feest- en dansketting gevormd. De deelnemers trekken al dansend door Ninove, alles gebaseerd op een choreografie van de gerenommeerde Sidi Larbi Charkaoui.

Wie wil mee dansen, komt drie keer samen met alle dansers-in-spé in de voorbereidende workshops. Daarbij zet je de dans naar je hand en word je gecoacht door dansdocenten van nationaal topniveau. De workshops vinden plaats op dinsdag 19 maart van 17.30 uur tot 19.30 uur, op woensdag 20 maart van 16 uur tot 18 uur en op donderdag 25 april van 17.30 uur tot 19.30 uur in de balletzaal van de Academie Muziek woord en Dans Ninove, Parklaan 13. Inschrijven via cultuur@ninove.be. Meer info op www.ninove.be/dansketting-2019.