Wordt Ninoofse sjerp de eerste voor Vlaams Belang? Twintig nieuwe kandidaten moeten weg naar absolute meerderheid plaveien Claudia Van den Houte

18 juli 2018

12u00 0 Ninove Wordt Ninove na 14 oktober de eerste stad waar een Vlaams Belanger de scepter zwaait? Het is alvast waar Forza Ninove op mikt, nadat de partij in 2012 nipt de grootste werd en alsnog in de oppositie belandde. Twintig nieuwkomers moeten nu helpen om de meerderheid te breken.

Zes jaar geleden kwam Vlaams Belanger Guy D'haeseleer voor het eerst op met zijn partij onder de naam 'Forza Ninove'. En ze werden meteen — nipt — de grootste in Ninove, met 26,5 procent van de stemmen. De tweede plaats was voor Open Vld, met 24,4 procent. Beide partijen behaalden zo negen zetels in de gemeenteraad.

Op 14 oktober willen lijsttrekker D'haeseleer en zijn partijgenoten nu nog beter doen. Hoe? Met twintig nieuwkomers op een kieslijst die in totaal 33 kandidaten telt. Zoals reeds bekend was, zal Raf Waltniel — zoon van de voormalige liberale burgemeester Louis Waltniel — opkomen. Ook Fleur Wets, uitbaatster van café Revue, kreeg een plaats op de lijst. Eerder sloot ex-N-VA'er Rudy Corijn zich al aan en keerde Veerle Vanderpoorten terug naar de partij. Overigens zijn zestien kandidaten op de lijst zelfstandig: dertien voltijds, twee in bijberoep, en één gepensioneerde ondernemer.

Forza Ninove heeft ook een duidelijk doel: de meerderheid breken. "We willen 1.620 stemmen meer krijgen dan zes jaar geleden", legt voorzitter Ilse Malfroot uit. "Als we dat streefdoel halen, dan heeft de huidige monstercoalitie geen meerderheid meer in de gemeenteraad, en kan er werk worden gemaakt van een ander en vooral beter bestuur." En dat wil de partij doen met thema's zoals veiligheid, het Vlaams karakter van de stad, een nieuwe politieke cultuur, en leefbaarheid.

Guy D'haeseleer, die bij de vorige verkiezingen het hoogste aantal voorkeurstemmen kreeg (4.981), gaat resoluut voor de sjerp. "Hij heeft telkens meer stemmen gekregen dan de vorige drie burgemeesters. Het wordt dus hoog tijd dat de kandidaat met het grootste draagvlak bij de bevolking de leiding kan nemen van onze stad", vindt Malfroot.

Eén gegeven lijkt inderdaad duidelijk te zijn: als Forza Ninove aan de macht wil komen, dan zal de partij het wellicht op haar eentje moeten rooien — en is een meerderheid van de stemmen essentieel. Tot dusver is immers nog geen enkele andere partij met Forza in zee willen gaan, en het ziet er niet naar uit dat hier snel verandering in zal komen. Maar als Guy D'haeseleer zijn doel bereikt, dan zou hij de eerste Vlaams Belang-burgemeester in Vlaanderen worden.