Worden schepenen aangesteld via geheime stemming? Dan is alles mogelijk Eerste gemeenteraad in januari kan zeer spannend worden Claudia Van den Houte

27 november 2018

19u22 5 Ninove Als er tegen 1 januari geen nieuwe bestuursmeerderheid is gevormd in Ninove, dan worden de schepenen verkozen via een geheime stemming op de gemeenteraad. Volgens politicoloog Herwig Reynaert is dan alles mogelijk, ook een stadsbestuur met alleen schepenen van Forza Ninove. In dat geval zou Forza op gedoogsteun moeten rekenen, wat Guy D’haeseleer liever vermijdt.

Forza Ninove-kopman Guy D’haeseleer heeft nog steeds geen twee overlopers gevonden van andere partijen die zich bij Forza willen aansluiten om een meerderheid te vormen. Hij haalde met zijn partij 40 procent van de stemmen, maar de andere partijen willen geen coalitie met hem vormen. Open Vld, de tweede grootste partij, heeft D’haeseleer een deadline gegeven: als hij tegen 1 december geen meerderheid heeft kunnen vormen, zal zij het initiatief nemen. Maar ook voor de liberalen wordt het moeilijk, aangezien zowel Samen als N-VA al hebben aangegeven voor oppositie te kiezen.

Geheime stemming

Het is dus mogelijk dat er tegen januari geen akkoord is en de gemeenteraadsleden zullen beslissen wie er schepen wordt in Ninove. “Het schepencollege zal waarschijnlijk samengesteld worden door de gemeenteraad. Dat gebeurt met een geheime stemming”, bevestigt Guy D’haeseleer in ‘De ochtend’ op Radio 1. In dat geval wordt het college schepen per schepen verkozen op de gemeenteraad. “Het lijkt me logisch dat er dan vanuit Forza, maar ook vanuit andere partijen kandidaat-schepenen worden voorgedragen”, vertelt politicoloog Herwig Reynaert. “Zo’n geheime stemming kan tot eigenaardige situaties leiden. Vanaf dan is alles mogelijk. Ook een college met alleen Forza-schepenen. Gedoogsteun van N-VA zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat de N-VA-kandidaten hun stem leveren zodat de Forza-kandidaten schepen kunnen worden.”

Maar dan is Forza voor elk dossier dat op de gemeenteraad komt afhankelijk van N-VA. “De partij die gedoogsteun levert is dan de facto de baas”, stelt Reynaert. En dat ziet Guy D’haeseleer niet zitten. “Ik denk dat een minderheidsbestuur niet echt werkbaar is. Het is noodzakelijk dat we de stad goed besturen met een meerderheid die aan elkaar hangt en waar de verhoudingen duidelijk zijn. Mijn plan A is om een schepencollege samen te stellen waar iedereen deel van uitmaakt die deze coalitie zal steunen.”

Benoemd door minister

Een burgemeester kan niet door een geheime stemming op de gemeenteraad worden gekozen. Die wordt steeds benoemd door de minister van Binnenlandse Aangelegenheden. De minister benoemd normaal het gemeenteraadslid dat schriftelijk is voorgedragen door de helft van de gemeenteraadsleden én de helft van de gemeenteraadsleden van de eigen partij. “Als er geen geldige voordrachtsakte voor een burgemeester is, dan kan Binnenlandse Aangelegenheden finaal iemand van buiten de raad benoemen”, aldus Reynaert.

Guy D’haeseleer hoeft niet per se burgemeester te worden, zegt hij in ‘De Ochtend’. “Dat is geen struikelblok voor mij, maar als dertig procent van de Ninovieters je een voorkeurstem geeft, dan heb je een verantwoordelijkheid en ik wil die verantwoordelijkheid opnemen.” D’haeseleer heeft er goede hoop op dat er een bestuur komt waarin Forza een belangrijk rol speelt. Hij geeft zichzelf 80 procent kans.