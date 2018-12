Woonzorgcentrum Wilgendries houdt kerstmarkt Claudia Van den Houte

10 december 2018

13u42 2 Ninove Woonzorgcentrum Wilgendries in Aspelare organiseert op zaterdag 15 december en zondag 16 december een kerstmarkt.

Op de kerstmarkt zijn er tal van standjes te vinden, met onder andere juwelen, sjaals, mutsen, sleutelhangers en verzorgingsproducten. Daarnaast wordt er ook heel wat lekkers aangeboden, zoals truffels, wafels, oliebollen, glühwein en nog veel meer.

Iedereen is op zaterdag en zondag telkens van 14 uur tot 17 uur welkom in woonzorgcentrum Wilgendries, Plekkersstraat 1 in Aspelare.