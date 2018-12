Woonkamer loopt aanzienlijke rook en waterschade op Koen Baten

29 december 2018

Op de Brusselbaan in Meerbeke heeft een woonkamer boven in de woning deze avond heel wat rook en waterschade opgelopen. De brand werd ontdekt rond 18.30 uur. Zowel de brandweer van Ninove als Denderleeuw kwamen ter plaatse. “Het vuur is vermoedelijk ontstaan door een brandende kaars of sigaret op de bovenverdieping die vergeten was door een van de bewoners”, aldus de brandweerofficier. “Het vuur had zichzelf vrij snel gedoofd, waardoor het zich niet verder kon verspreiden, wij hebben enkel nog de nablussing gedaan en de woning verlucht.” De bewoners waren thuis op het moment van de brand en verbleven toen beneden. Zij konden tijdig naar buiten gaan en raakten niet gewond. Het woonkamergedeelte is voorlopig wel onbewoonbaar door de brand. Door de brand was de Brusselbaan ook gedeeltelijk afgesloten en was er vertraagd verkeer.