Wonen, werken en genieten op Moeremanssite 23 juni 2018

02u57 0

De stad Ninove is van plan om de Moeremanssite achter de Burchtdam aan te kopen. Gemeenteraadslid Freddy Van Eeckhout (CD&V) had dat voorgesteld op een vorige gemeenteraad, waarna het stadsbestuur SOLVA, het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling in Zuid-Oost-Vlaanderen, een analyse liet uitvoeren naar de mogelijkheden van de site. "Daaruit is een combinatie van voorstellen gekomen. Het kan een mix worden van wonen, werken en genieten, met een publiek toegankelijke functie op de gelijkvloerse verdipeing van het gebouw", aldus burgemeester Tania De Jonge (Open Vld).





De Moeremanssite is 1,26 ha groot en bevat een nijverheidsgebouw, een perceel tuingrond, een boomgaard, een perceel weiland en een landgebouw. De prijs bedraagt 1.395.000 euro. (CVHN)