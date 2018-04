WK-voetbaldorp wordt 'Garden of Eden' SITE MET ZOMERBAR, RESTAURANT EN EVENEMENTWEIDE VOOR 2.000 MENSEN CLAUDIA VAN DEN HOUTE

02u55 0 Ninove Eventbureau Veaudeville organiseert 'The Garden of Eden' tijdens het WK-voetbal. Naast een groot scherm is er op de OCMW-site 32 dagen lang een zomerbar en restaurant in een tent van 400 vierkante meter en een eventweide voor 2.000 mensen.

Eventkantoor Veaudeville en de stad Ninove organiseren van 14 juni tot en met 15 juli de pop up-site 'Garden of Eden' op de OCMW-site in het centrum van Ninove. Op een groot scherm van meer dan 40 vierkante meter zullen alle belangrijke wedstrijden te zien zijn tijdens het WK-voetbal. Het voetbaldorp van Veaudeville is een groots zomerevent. Zo zal er een tent opgesteld staan met een zomerbar, zonneterras en restaurant. "De tent is in totaal 400 vierkante meter groot. Daarvan wordt 250 vierkante meter benut als zomerbar en zonneterras en 150 vierkante meter als pop-uprestaurant. Het zonneterras zal tot 100 zitplaatsen tellen. De zomerbar zal 32 dagen lang elke dag open zijn, van 16 uur tot 22 uur in de week en in het weekend tot middernacht", vertelt Steven Van Bont van Veaudeville. "Er zijn een twintigtal verschillende cocktails en mocktails verkrijgen en een ruim aanbod aan andere dranken. Het restaurant is alle dagen geopend vanaf 18 uur, behalve op de wedstrijddagen van de Rode Duivels. Dan doet het restaurant dienst als vipruimte."





Kritiek van café-uitbaters

De eventweide zal tijdens de voetbalwedstrijden plaats bieden aan 2.000 mensen. "Dat is de maximale capaciteit. We vinden veiligheid heel belangrijk. Zo zal een camerasysteem de site 24 op 7 bewaken en zullen er tijdens de wedstrijden tussen de vier en de acht veiligheidsmensen rondlopen." Op de eventweide zal er naast het vertonen van de voetbalwedstrijden nog veel meer te beleven zijn. Zo zal Veaudeville er verschillende keren een 'kids day' organiseren. Op die dagen wordt de eventweide één grote speeltuin en kunnen kinderen zich op een afgeschermde ruimte uitleven op de speeltuigen of met de animatie die er zal zijn, terwijl hun ouders op het terras van een drankje kunnen genieten. Het eventbureau organiseert ook de party 'Eva zkt Adam' en een afterwork party voor stielmannen om de start van het bouwverlof te vieren. De stad Ninove organiseert de Vlaamse feestdag en de eerste 'De Donderdagen' op de site. Al van bij het begin was er kritiek van sommige café-uitbaters, die vrezen dat de stad hun broodwinning afneemt. Die vrees leeft nog steeds, zo bleek op de voorstelling van het zomerevent. "Op de dag zelf zullen er misschien minder mensen op café gaan, maar op lange termijn zullen mensen die naar Ninove komen voor 'Garden of Eden' misschien vaker naar de stad komen en hier op restaurant en café komen", aldus De Bont. "Het is trouwens niet de stad, maar wij die de kosten dragen." Meer informatie over data en events via www.gardenofeden.be.