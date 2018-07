WK-voetbaldorp 'Garden of Eden' sluit met succes af Claudia Van den Houte

16 juli 2018

Het WK-voetbaldorp 'Garden of Eden' heeft gisteravond met succes de deuren gesloten. Precies een week geleden vertelde Steven Van Bont van eventbureau Veaudeville in onze krant dat 'Garden of Eden' al 12.000 toeschouwers over de vloer kreeg die naar de wedstrijden van de Rode Duivels kwamen kijken, goed voor 275 vaten bier of meer dan 50.000 pintjes. Met de laatste twee Rode Duivels-wedstrijden én de finale afgelopen weekend erbij sluit het WK-voetbaldorp af met in totaal 17.700 supporters, 350 biervaten en 1.250 eters voor het Garden of Eden-restaurant. Ook café-uitbaters lieten eerder al weten de vruchten te plukken van het succes van de Rode Duivels op het WK. In het begin had het WK-dorp met zomerbar en restaurant heel wat kritiek gekregen van café-uitbaters die vreesden voor inkomstenverlies.