Wisselbekers uitgereikt aan winnaars carnavalsstoet Claudia Van den Houte

24 maart 2019

21u39 2 Ninove De wisselbekers voor carnaval werden uitgereikt aan de winnende groepen in buurthuis De Pallieter in Outer.

De winnaars werden na de stoet al bekendgemaakt, maar naar traditie worden de wisselbekers pas twee weken later uitgereikt. Wim De Mil, voorzitter van carnavalsgroep Nie Geweun, mocht de beker in ontvangst nemen als winnaar in de categorie groepen met praalwagen. In de categorie groepen zonder praalwagen ontving Stefaan ‘Geesken’, voorzitter van carnavalsgroep Iejt & Geriejt, de beker. Ook Stinkend Raujk kreeg een beker voor hun prestatie als prinsenwacht. De groep had dit jaar voor het eerst de prinsenwagen mogen ontwerpen.

De carnavalsstoet verliep dit jaar in uitzonderlijke weersomstandigheden, maar Pascal Carael, voorzitter van de Koninklijke Karnavalraad, benadrukte dat de carnavalisten fier mogen zijn op de stoet die ze brachten en bedankte hen voor hun inzet.