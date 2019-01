Winterwandeling langs vroegere Appelterse tabaksteelt Claudia Van den Houte

22 januari 2019

19u06 0 Ninove De toeristische dienst van Ninove organiseert zondag een winterwandeling door Voorde en Appelterre.

De wandeling gaat door de oude kern van Voorde, met zijn Beukenboomkapel en kasteel, via landelijke wegen naar de tabaksboeren van Appelterre. Dat dorp was vroeger bekend om zijn tabaksteelt. Nu herinnert alleen een vervaagd opschrift op een oud fabrieksgebouw en het beeld van de tabaksplanter nog aan vroegere tijden. Stille getuigen van het landelijke karakter zijn enkele grote boerenhoven. Appelterre-Eichem heeft beschermde monumenten zoals de Sint-Gertrudiskerk en het Kapittelhof en het gerestaureerde kerkje van Eichem is een pareltje.

De winterwandeling start zondag 27 januari om 13.30 uur aan de kerk Sint-Pietersbanden in de Sint-Marcellusstraat in Voorde. De afstand bedraagt ongeveer 9 kilometer. Deelnemen is gratis.