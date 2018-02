Winnaars en verliezers op een rijtje gezet 20 februari 2018

02u53 0

Groepen met wagen:





1. De Zjielen





2. Nie Geweun





3. Dobbelteup





4. Don Jo





5. De Draujvers





6. Van 't Alverdrau Donker





7. Just Gepast





8. De Moesjkes





9. Stinkend Raujk





10. Groulek Dest





11. Pretensje





12. Smosj





13. Spasjezot





14. Okegemse Amuzanten





15. Veneir Te Naujg





16. Asda Mogoed Aflupt





17. Kiekebisj





18. De Sparkens





19. Ves





Groepen zonder wagen:





1. Iejt en Geriejt





2. Toeternietoe





3. Osta Spoedja





4. Los'n Dee





5. Vantaudj op Tasj





6. Vrieët opt Gemak





7. De Maskesskoeten





8. De Zjiepkitten





9. De Charels





10. Pier vert Plezier





11. Mismieësterd





12. Kem Skeun Aunzien





13. De Zig Zag Bleukes





14. Veer Tier Thoeësj





15. Ket en Goed





16. Janet nor men ert





17. De Vrijdagstarters





18. De Kloefkappers





19. Verstojjet





20. Pips & Co





21. Watjslasj (CVHN)