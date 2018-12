Windstoot vernielt deel carnavalswagen Dobbelteup Carnavalsgroep behelpt zich met tenten voor bouw wagen nadat ze zonder hangar viel Claudia Van den Houte

09 december 2018

22u04 4 Ninove Carnavalsgroep Dobbelteup krijgt een flinke tegenslag te verwerken. Een deel van de carnavalswagen is zwaar beschadigd geraakt, nadat de tenten waarin de wagen werd gebouwd omver waaiden. Dobbelteup heeft, zoals wel meer carnavalsgroepen, sinds dit jaar geen loods meer om haar praalwagen in te bouwen. De stad werkt aan een oplossing.

“Dit is een serieuze domper”, zegt Jimmy Herremans, voorzitter van carnavalsgroep Dobbelteup. “De voorbije jaren konden we een loods huren om onze praalwagen in te bouwen. Daardoor bereikten we de laatste jaren de top drie. Maar dit jaar konden we de loods niet meer gebruiken, omdat de eigenaar die aan anderen heeft doorverhuurd. We behelpen onze nu met twee tenten aan de visclub Penneke Vis in de Muylemstraat.”

Afgelopen vrijdag zorgde een sterke windhoos ervoor dat de tenten omver waaiden en in de vijver belandden. “De tenten zijn stuk, net als het deel van onze carnavalswagen dat in de tenten stond. We gaan onze carnavalswagen zo snel mogelijk herstellen, maar we lopen zeker een maand vertraging op.”

Nieuwe tenten

De eerste twee delen van de carnavalswagen van Dobbelteup stonden gelukkig op een andere locatie en bleven dus gespaard. “We hebben wel enkele plaatsen waar we volledig afgewerkte delen mogen stallen, maar daar mogen we onze wagens niet lassen of verven. Voorlopig staat het deel van onze wagen dat in de tenten stond in openlucht, want de tenten zijn voor het containerpark. We zullen nieuwe exemplaren bestellen, maar een loods ter beschikking hebben zou zoveel beter zijn.”

In de Ninoofse carnavalswereld is er al langer vraag naar een carnavalswerkhal. Het stadsbestuur is naarstig op zoek naar een geschikte ruimte, maar tot nu toe zonder resultaat. “We hadden contact met iemand die een aanzienlijke ruimte kon verhuren achter het Action-filiaal, maar hij had ook een private huurder die geïnteresseerd was en wou dat eerst nagaan”, vertelt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Die ruimte is ook niet instapklaar. Integendeel, er is nog veel werk aan. Zo is er veel hout aanwezig, waardoor we moeten opletten voor brandgevaar. We zouden dan moeten nagaan hoe de hal op een veilige manier kan worden doorverhuurd. Ook moet het haalbaar zijn qua budget. We hadden een kleine maand geleden nog contact met de eigenaar, ik ga hem zo snel mogelijk opnieuw contacteren.”

Bedrijven aanspreken

De Jonge zal voor Dobbelteup uitkijken naar een oplossing. “Ik ga bij de bedrijven in onze stad eens luisteren of zij geen stuk loods hebben om ter beschikking te stellen. Bedrijven zijn meestal terughoudend na de verzekeringsproblemen met de carnavalsgroep in Aalst die getroffen werd door een zware brand. Dit gaat echter om een groeiende carnavalsgroep in acute nood. We moeten hiervoor een inspanning leveren. Tenten zijn heel kwetsbaar.”