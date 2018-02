Windekind krijgt nieuwbouw van 1,8 miljoen euro 10 februari 2018

In basisschool Windekind in Denderwindeke werd gisteren symbolisch de eerste steen gelegd van een nieuw gebouw.

Windekind is de grootste stedelijke school van de zeven vestigingen in Ninove en was door het stijgend aantal leerlingen te klein geworden. De voorbije jaren moesten er containers worden geplaatst om het plaatstekort op te vangen. De nieuwbouw wordt voor 48 procent gesubsidieerd door het agentschap voor infrastructuur in het onderwijs. De stad draagt dus zelf voor meer dan de helft bij. "De nieuwbouw kost 1,8 miljoen euro, waarbij voor 250.000 euro energiezuinige investeringen worden gedaan, zoals een groendak, waterpomp met vloerverwarming en zonnepanelen voor elektriciteit, wat de vaste kosten zal drukken", vertelt schepen van Onderwijs Katie Coppens (Samen/sp.a).





Dubbele functie

"Op de gelijkvloerse verdieping komt een polyvalente zaal die dienst kan doen als schoolrefter en anderzijds als turnzaal. Verder is er ook een lift, een trappenhal, toiletten en een EHBO-lokaal. Op de eerste verdieping komen vier klaslokalen, een zorglokaal en toiletten. Het bestaande schoolgebouw voor de kleuters heeft ook al vijf klaslokalen en een turnzaal. Dat blijft bestemd voor de kleuters en ook de nieuwbouw is bedoeld voor de kleuters."





De werken voor de nieuwbouw zijn vorig jaar al gestart. De school hoopt het nieuwe schoolgebouw in het voorjaar van 2019 in gebruik te kunnen nemen. (CVHN)