Win pop-upwinkel voor vier maanden in Ninia Shopping Center 12 juni 2018

Het Ninia Shopping Center langs de Centrumlaan heeft een opmerkelijke oproep gelanceerd. Het shoppingcentrum in hartje Ninove zoekt gedreven ondernemers die een pop-upshop willen openen. Met een wedstrijd gaan ze op zoek naar het meest bijzondere concept. De winnaar mag vier maanden lang, van september tot en met december, een pop-upshop openen in Ninia.





Het winkelcentrum kampt al een hele tijd met leegstand. Sinds vorig najaar zet Ninia pop-upwinkels in om de leegstaande winkelruimtes op te vullen. Zo had Bel & Bo al een pop-upwinkel in Ninia.





Geen concurrentie

Om vier maanden lang een pop-upwinkel in het winkelcentrum te winnen, moeten kandidaten wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moeten ze een concept bedenken dat attractief, origineel en doordacht is, maar geen directe concurrentie is met andere handelaars in Ninia Shopping Center. De pop-up is open tijdens de normale openingsuren van het shoppingcenter én tijdens de zondagsopeningen. Kandidaten moeten ook een businessplan indienden met al zeker de naam van de pop-up, beschrijving concept/product, beschrijving inrichting winkel, medewerkers, swot-analyse, financiële analyse en foto's/schetsen. Dat businessplan moeten ze samen met hun concept uiterlijk op 11 juli om 19 uur doorsturen naar info@niniashoppingcenter.be.





Uit alle deelnemers worden vijf finalisten geselecteerd die hun concept mogen voorstellen aan een jury.





Meer informatie en het wedstrijdreglement is te vinden op www.niniashoppingcenter.be.





