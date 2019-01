Willie Verhegghe brengt ‘poezië buiten categorie’ tijdens Toast Literair Claudia Van den Houte

14 januari 2019

12u26 0 Ninove Het Davidsfonds Aspelare-Nederhasselt organiseert een ‘Toast Literair’ op zondag 20 januari. Dichter Willie Verhegghe brengt er ‘Poezië buiten Categorie’.

De Toast Literair start met een gezamenlijk ontbijt waarbij er samen kan worden genoten van een kop koffie en een koffiekoek in het gezelschap van de gekende Ninoofse dichter Willie Verhegghe. Na het ontbijt van 9.30 uur tot 10.30 uur brengt Verhegghe ‘Poezië buiten Categorie’. Iedereen is welkom op zondagochtend 20 januari in het buurthuis ‘Hofstad’, Nederhasseltstraat 338 in Aspelare. Er wordt gevraagd om vooraf in te schrijven bij Katrien Scheerlinck via katrien.scheerlinck@ telenet.be of 0499/70.47.75 of bij Joost Haelterman via haeltermanjoost@hotmail.com of 0477/57.52.31. Davidsfondsleden betalen 10 euro, niet-leden 13 euro.